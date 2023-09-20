«Отстань, к старому бесу пристань»: экстрасенс поделилась древним заговором от пьянства

Пьяный отец — позор семьи! Эту фразу многие видели на плакатах советского времени. А если пьет еще и мать? Родственникам, больным алкоголизмом, не позавидуешь: вечное безденежье, агрессивные выходки, искалеченное детство.

Если уговоры, слезные просьбы не действуют, а на прием к наркологу алкоголик категорически отказывается идти, то некоторые задумываются — а что, если обратиться за помощью к магии?

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что существуют сильные заговоры, которые могут помочь избавить пьющего человека от зависимости. Она уверена, что корни пьянства ведут к самому сотворению мира.

«Адам и Ева согрешили, попробовали яблоко, а вино делается из яблок. А известное выражение про зеленого змия связано с тем, что в вино добавляли змеевик. Поэтому и говорят, что одолел коварный зеленый змий», — пояснила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс подчеркнула, что помочь алкоголику можно. Для этого нужно знать слова старинного заговора.

«Заговариваю я раба божьего (имя раба — Прим. ред.). Господь, дух мой, моими делами, моими речами, божьими словами отгоняю я у раба божьего похоть к хмельному. Пойди ты, хмель, на погостный плетень, там тебе быть, там тебе жить, а от раба божьего пойди прочь, отстань, к старому бесу пристань, а ты, раб божий, вино пить перестань. Слово мое воскресни, а бесовское тресни во имя отца, сына и святого духа, ныне и во веки веков. Аминь», — поделилась заговором Мишина.

По словам экстрасенса, это очень сильная отчитка запоя. Однако больному нельзя рассказывать о заговоре.

«Наговаривают на еду, на питье. На питье мужчины делают по мужским дням, это понедельник, вторник, четверг, а если пьет женщина, то в женские дни: среда, пятница, суббота», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина объяснила, почему подростки становятся неуправляемыми.