Отсутствие пандуса и тротуара: жители деревни Горки рассказали о проблемах главе округа Кашира Шувалову

В рамках выездной администрации глава городского округа Кашира Михаил Шувалов узнал о проблемах, с которыми сталкиваются местные жители, и предложил способы их устранения.

Выяснилось, что передвижение жителей деревни Горки в некоторых участках населенного пункта усложнено из-за отсутствия качественного дорожного покрытия. На встрече было решено, что тротуар до профилактория Каширской ГРЭС будет восстановлен.

Жители деревни проинформировали об еще одной актуальной проблеме — на повороте автодороги на Новоселки от 1-й Больничной улицы родителям с колясками и маломобильным жителям сложно переходить дорогу из-за отсутствия пандуса. Было решено, что его установят над теплотрассой. Данный участок дороги пользуется популярностью среди горожан, потому что ведет к детскому саду и поликлинике.

Михаил Шувалов также поручил профильному специалисту и руководству Каширской больницы организовать прием педиатра в Кашире-1, который будет проходить на постоянно основе.

Выездной прием жителей состоялся в КДЦ «Родина». На встрече присутствовали профильные специалисты, представители местной администрации, больницы и управляющие компаний.