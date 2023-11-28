«Принесет реальную пользу»: психолог назвала самый нужный подарок партнеру на Новый год

Поход к психологу — это лучший подарок партнеру на Новый год. Об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявила психолог Валерия Литвинцева.

По мнению Литвинцевой, классические подарки могут показаться второй половинке банальными и не очень ценными в современных условиях.

«В нашем мире стресс и напряжение становятся все более распространенными, поэтому умения понимать свои эмоции и действия и эффективно взаимодействовать с окружающими становятся все более необходимыми. Когда мы думаем о подарке, стоит обратить внимание на те, которые принесут реальную пользу», — пояснила специалист.

Одним из таких ценных подарков станет сертификат на прием у семейного психолога, подчеркнула Литвинцева.

«Семья — одна из ключевых сфер нашей жизни, но никто не учит строить отношения так, чтобы они были счастливыми. Часто молодожены перестают понимать друг друга: они что-то делают неправильно, странно шутят или неудачно готовят. Плохое настроение одного партнера влияет на настроение второго», — пояснила психолог.

Она подчеркнула, что семейный психолог поможет укрепить отношения и поработать над своими недостатками, а также научит искать компромиссы.

«Семейные проблемы — это не просто конфликты. Это сложный процесс, требующий глубокого понимания и умения приходить к согласию. Психолог поможет разобраться, услышать друг друга и найти выход в трудной ситуации. Поэтому сертификат на прием может стать настоящим подарком судьбы для пары», — заключила Литвинцева.

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