Оттепель заканчивается: синоптик предупредил жителей Подмосковья о похолодании

В воскресенье в столичном регионе прогнозируется похолодание, а атмосферное давление опустится ниже нормы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Слова синоптика приводит ТАСС .

В Москве столбики термометров опустятся до отметки в минус пять градусов, а в Подмосковье — до минус шести градусов, уточнил метеоролог. В ночь на понедельник в Московском регионе будет от трех до восьми градусов мороза.

Атмосферное давление 24 декабря может составить семьсот двадцать четыре миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы, добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпала треть декабрьской нормы осадков.