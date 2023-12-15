Треть декабрьской нормы осадков выпала в Подмосковье за сутки

За сутки в Подмосковье выпала треть декабрьской нормы осадков, в Москве — одна пятая часть от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих соцсетях.

Синоптик напомнил, что причиной аномальных снегопадов стал циклон «Ваня». В Московской области больше всего снега выпало в Коломне, Наро-Фоминске и Долгопрудном — от тринадцати до семнадцати миллиметров.

Наибольшее количество осадков зафиксировано на юго-западе центральной части страны и на западе Черноземья. Так, в Курской области в осадкомеры попал восемьдесят один процент от месячной нормы осадков, а в Орловской и Белгородской областях — больше половины от нормы декабря.

Ранее в Минтрансе Подмосковья подчеркивали, что дорожные службы региона готовы обеспечить безопасный проезд транспорта во время сильного снегопада.