Отца, убившего на отдыхе в Таиланде сына, могут казнить

Убивший на тайском курорте своего сына-подростка россиянин может попросить об экстрадии в Россию, чтобы избежать смертной казни. Так юридическое положение туриста оценил Заслуженный юрист России Иван Соловьев, его комментарий публикует сайт aif.ru .

По данным Thairath, подросток погиб после падения с катера в Таиланде. По версии обозревателей, ребенка толкнул в воду отец, тот попал под винт и получит несовместимые с жизнью травмы. За убийство в экзотической стране помимо больших сроков предусмотрена смертная казнь. Чтобы ее избежать россиянин может потребовать высылки в РФ и получить наказание уже по «отечественным» законам.

«Россия может начать юридические процедуры, связанные с экстрадицией, но с учетом всех обстоятельств. В первую очередь, в этом случае нужно учитывать пожелания человека. Если у него есть такое волеизъявление, то на основании имеющихся каналов дипломатических связей экстрадиция может быть применена», – сказал Соловьев.

Напомним, что по данным иностранных СМИ погибший мальчик не имел российского гражданства.

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