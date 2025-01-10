В Польше нейросеть завела туристов в опасную ловушку в горах

В Польше туристы застряли в горах из-за нейросети ChatGPT.

Прежде чем отправиться в поход в Татры, путешественники обратились за помощью к ChatGPT.

Нейросеть составила самый короткий маршрут. Он пролегал из долины Пяти польских прудов в горный приют Хала-Гонсеникова.

Однако эксперты предупреждают, что зимой по этому маршруту передвигаться нельзя, так как это опасно.

Туристы оказались в тупике, застряв на перевале Кшижне.

Выбраться самостоятельно они не смогли, поэтому вызвали спасателей. Те эвакуировали туристов в безопасное место.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье ИИ задействован в самых разных сферах.