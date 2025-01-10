В Польше нейросеть завела туристов в опасную ловушку в горах
Фото: [pxhere.com]
В Польше туристы застряли в горах из-за нейросети ChatGPT.
Об инциденте сообщает издание Tatrzanski.
Прежде чем отправиться в поход в Татры, путешественники обратились за помощью к ChatGPT.
Нейросеть составила самый короткий маршрут. Он пролегал из долины Пяти польских прудов в горный приют Хала-Гонсеникова.
Однако эксперты предупреждают, что зимой по этому маршруту передвигаться нельзя, так как это опасно.
Туристы оказались в тупике, застряв на перевале Кшижне.
Выбраться самостоятельно они не смогли, поэтому вызвали спасателей. Те эвакуировали туристов в безопасное место.
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