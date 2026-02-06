«Отцовский долг, превратившийся в кошмар». В Германии мужчина дал дочери крысиный яд, чтобы не платить алименты

В Мюнхене стартовал судебный процесс в отношении 28-летнего уроженца Афганистана, обвиняемого в попытке умышленного убийства собственной трехлетней дочери. По версии обвинения, целью преступления было стремление избежать финансовых обязательств по выплате алиментов.

Как следует из материалов дела, мужчина, фигурирующий в прессе как Элиас Г., ввел в рот ребенка запечатанный пакетик, содержащий высокотоксичный фосфид алюминия, который используется как крысиный яд. Девочка проглотила вещество, после чего ее состояние резко ухудшилось. Благодаря оперативным действиям матери, незамедлительно вызвавшей скорую помощь, ребенку удалось спасти жизнь.

Следствие располагает доказательствами, что подсудимый тщательно готовился к преступлению. В его электронных устройствах обнаружены многочисленные интернет-запросы, связанные со смертельным воздействием различных ядов на организм человека. Несмотря на предоставленные улики, Элиас Г. продолжает настаивать на своей невиновности. Обвинение требует для него сурового наказания.

