Отважная 57-летняя женщина в Зимбабве придушила набросившегося на нее льва

Как пишет издание AdomOnline, инцидент произошел накануне в одном из населенных пунктов Зимбабве. Там 57-летняя Вайолет Мойо находилась на поле неподалеку от дома. Женщина готовила пашню к сбору урожая, когда вдруг на нее из засады выскочил лев.

Отмечается, что замбабвийка на деле оказалась не робкого десятка и вступила в борьбу с хищной кошкой. Женщина голыми руками отбилась от льва, впившись ему со всей силой руками в горло и придушив «царя зверей».

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло и придушила. Я крепко держала его, пока он не потерял волю к борьбе», — поведала женщина.

Мойо добавила, что от такой ее смелости лев явно оторопел и практически сразу отпустил её и ретировался восвояси. Сейчас пострадавшая от когтей животного пожилая женщина находится в клинике, где восстанавливается от полученных ран.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Нгоронгоро в Танзании маленькая бесстрашная собачка напала на львов.