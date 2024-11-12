Отважный спасатель в Крыму отогнал горящий бензовоз, предотвратив угрозу взрыва

Замначальника дежурной смены пожарно-спасательного отряда № 1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов стал самым настоящим героем. Мужчина, рискуя собственной жизнью, отогнал горящий под Симферополем бензовоз. Как информирует крымское управление ведомства, благодаря своевременным действиям спасатель предотвратил дальнейшее распространение огня, что грозило неминуемым взрывом.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 12 ноября, в пригороде Симферополя, где внезапно вспыхнул газовоз. Подробности происшествия рассказал сам Бодунов.

По словам спасателя, он увидел оставленные в замке зажигания ключи и принял решение сразу же сесть за руль. Учитывая находившуюся в непосредственной близости горящую цистерну, это было единственно верным решением, считает он.

«Прибыли на пожар, провели разведку. Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КАМАЗ, бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Я сел за руль, отогнал автомобиль, и мы продолжили тушение, чем предотвратили угрозу взрыва и облегчили работу нашим пожарным», — сказал Бодунов на видео, которое предоставило МЧС.

Сообщается, что в результате пожара пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Вологде самогонный аппарат разнес две квартиры, четыре человека пострадали.