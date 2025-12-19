Ответ на угрозу с воздуха: президент связал ограничения связи с вопросами безопасности
Путин объяснил отключения интернета необходимостью обеспечения безопасности
Фото: [Фото: «Подмосковье сегодня»]
В ходе итоговой пресс-конференции и «Прямой линии» президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о временных ограничениях в цифровом пространстве, введенных в ряде российских регионов. Он объяснил, что эти меры не являются произвольными, а служат ответом на прямые угрозы.
«Здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — сказал глава государства.
Таким образом, меры, затрагивающие связь, представлены как вынужденный и превентивный шаг. Акцент сделан на их временном и сугубо оборонительном характере, направленном на защиту населения и инфраструктуры от новых технологических вызовов в условиях современных конфликтов.