Ответ на угрозу с воздуха: президент связал ограничения связи с вопросами безопасности

Путин объяснил отключения интернета необходимостью обеспечения безопасности

Общество

Фото: [Фото: «Подмосковье сегодня»]

В ходе итоговой пресс-конференции и «Прямой линии» президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о временных ограничениях в цифровом пространстве, введенных в ряде российских регионов. Он объяснил, что эти меры не являются произвольными, а служат ответом на прямые угрозы.

«Здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — сказал глава государства.

Таким образом, меры, затрагивающие связь, представлены как вынужденный и превентивный шаг. Акцент сделан на их временном и сугубо оборонительном характере, направленном на защиту населения и инфраструктуры от новых технологических вызовов в условиях современных конфликтов.