Ответчик не явился на суд о запрете ЛГБТ

Рассмотрение иска о признании ЛГБТ-движения экстремистским и запрете его в России пройдет без ответчика. На заседании в Верховном суде присутствует только представитель Минюста.

Минюст и является истцом. В ведомстве заявили, что выявили в ЛГБТ-движении признаки экстремизма, в частности, возбуждение социальной и религиозной розни.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Журналистов на процесс не допускают, их пригласят только на оглашение вердикта. Это связано с тем, что рассматриваемое дело отмечено грифом «секретно».