Ответная мера: Россия в разы увеличивает стоимость виз для граждан Евросоюза

Визовый сбор для граждан ЕС, желающих посетить РФ с целями, не связанными с туризмом, вырастет до 300 долларов. Предложения по корректировке стоимости виз были разработаны российским МИД в качестве ответной меры на недружественные шаги со стороны Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на законопроект МИД.

Отмечается, что существовавшие ранее льготы по облегчению визового режима для граждан Евросоюза будут упразднены. При этом, новые меры не коснутся тех, кто приезжает в Россию навестить родственников, а также европейских туристов.

«Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. <…> Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры», — гласит законопроект МИД.

Что касается стоимости туристической электронной визы для жителей ЕС, то она составит 52 доллара. При этом упрощать европейцам анкету в России не планируют, подчеркнули в МИД РФ.