Ответственности не несем: руководство ACA выступило с жестким заявлением о Юнусове

В руководстве спортивной организации ACA отреагировали на информацию о причастности бывшего представителя промоушена Джихада Юнусова к избиению пожилой женщины. Руководитель лиги Магомед Бибулатов выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс, пишет Южный Федеральный.

Разъяснение статуса спортсмена в организации

Магомед Бибулатов в своем официальном Telegram-канале призвал журналистов тщательно верифицировать публикуемые сведения. Он подчеркнул, что Юнусов прекратил сотрудничество с лигой еще 2 года назад, когда контракт с ним расторгли из-за серии из 3 поражений. Глава промоушена отметил, что организация не может отвечать за действия человека, давно не имеющего к ней отношения. При этом руководитель ACA добавил, что лига категорически осуждает подобные агрессивные проявления как среди нынешних атлетов, так и со стороны экс-бойцов.

Подробности происшествия в Грозном

По сообщениям прессы, конфликтная ситуация зафиксирована 15 мая в столице Чеченской Республики. Поводом для агрессии послужила камера наружного наблюдения, которую соседи атлета смонтировали на лестничной клетке. В ходе вспыхнувшей ссоры Юнусов облил местную жительницу горячим напитком и ударил ее. Напомним, что в своем финальном поединке в рамках турнира ACA 178 данный спортсмен потерпел поражение от Хафиза Сакибекова.