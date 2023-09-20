«Отвез пьяную компанию»: нижегородца изрешетили ножом в порыве ревности

Вот уже шесть лет Лана Мамаева каждый день умывается слезами. Ее сына Алексея убили жестоким образом, а затем сбросили в реку. У Леши остались жена и маленький сын. Но самое страшное, что убийцы оказались на свободе.

По словам Ланы, ее сын немного не дожил до своего 25-летия. Парня убили третьего мая в поселке Вад Нижегородской области, а юбилей собирались отмечать 31-го числа. Следствие определило, что 48 ножевых ранений молодому человеку нанес ему Сергей Бабушкин.

«Мой сын отвез пьяную компанию на дачу, где Бабушкин приревновал Лешу к своей 40-летней сожительнице. Я не знаю, что на самом деле было, но таковы были его показания. В итоге тело моего сына нашли в реке через две недели, он был абсолютно обескровлен с такими-то ранами», — отмечает Мамаева в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Интересно, что труп всплыл прямо напротив того дома, где и произошла расправа. Лана подозревает в убийстве еще одного человека, своего знакомого, который и пригласил Лешу в ту компанию. Но в суде этого не признали. Бабушкин, который должен был сидеть в тюрьме 14 лет, отправился через ЧВК на спецоперацию и теперь вернулся обратно.

«Ему заплатили три миллиона за контузию. Сожительница, из-за которой якобы и убили моего сына, сейчас снова с Бабушкиным. Пока он сидел, она крутила с другим мужчиной, а как он пришел с деньгами, сразу вернулась. Нам положенных компенсаций за убийство Сергей не заплатил», — говорит Лана.

Полную историю об убийстве Алексея Мамаева читайте здесь.