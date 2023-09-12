Отвлек огонь на себя: боец ЧВК «Вагнер» при взятии Артемовска прикрыл собой раненых

Боец Владислав Солопов не пробыл на передовой и трех месяцев. Он записался в ряды ЧВК «Вагнер», когда решил переосмыслить свою жизнь. «Музыкант» делал все, чтобы помочь своей Родине, и слушал только свое сердце.

Для матери солдата Виктории Владислав был и остается единственным сыном. За свою короткую жизнь он успел немного. После окончания школы поступил в Липецкий машиностроительный колледж. Потом сразу ушел в армию. Из-за собственного упрямства и тяги к справедливости Солопов угодил за решетку, а оттуда — в ряды «музыкантов».

«Сын ушел в ЧВК «Вагнер» 19 октября 2022 года, хотя мы были против. На уговоры он не поддавался. Влад погиб 10 января 2023 года в боях за Артемовск. Из рапорта следует, что их штурмовой отряд попал под перекрестный огонь противника, из-за которого некоторые бойцы получили ранения различной степени тяжести», — пояснила Виктория журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы обеспечить безопасность эвакуации раненых, Влад завязал стрелковый бой с противником. Молодой человек переключил огонь ВСУ на себя, отчего и получил ранения, не совместимые с жизнью. Благодаря ему в тот день «оркестранты» успешно выполнили боевую задачу.

«Так как Влад был в ЧВК, а не в Минобороны, его не хоронили с почестями, но для меня мой сын — герой! Он не отсиживался в тылу, не комментировал с дивана боевые действия РФ, а пошел сам защищать свою Родину и погиб, спасая таких же ребят, как и он, от смертельной опасности», — подчеркнула наша собеседница.

Ранее мы рассказывали, почему Владислав Солопов оказался за решеткой.