Американская журналистка и политическая активистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум, в интервью корреспонденту « Ленты.ру » развеяла западные мифы о безопасности в стране. По её словам, окружающие были крайне взволнованы её поездкой и ожидали, что с ней будут происходить ужасные вещи, однако на деле они с супругом чувствовали себя невероятно безопасно.

Оуэнс назвала Москву красивым и чистым городом и призналась, что хочет вернуться и провести в России больше времени. Она также подчеркнула, что своим приездом подаёт сигнал западным политикам: пора пересмотреть конфронтационную линию в отношении Москвы.

Кэндис Оуэнс — популярная консервативная публицистка и ведущая авторских подкастов, получившая известность активной поддержкой Дональда Трампа. Однако в этом году она раскритиковала президента США за начало иранского конфликта и заявила о разочаровании в нём.