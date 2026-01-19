Овны и Козероги, готовьтесь: весной 2026 года вас ждет судьбоносная встреча с любовью

Астрологический прогноз на весну 2026 года сулит судьбоносные встречи с любовью для представителей четырех знаков зодиака, передает портал «7Дней.ру». Сезон обновления принесет романтику и страсть, на которые особенно стоит настроиться Овнам, Весам, Козерогам и Скорпионам.

Овнов ждет яркое и вдохновляющее знакомство, скорее всего, в местах с активной жизнью. Их партнер окажется таким же энергичным и авантюрным. Весы притянут человека, ценящего гармонию и эстетику, а встреча, вероятно, произойдет в красивом месте.

Козерогов, под влиянием Сатурна, ожидает серьезное и надежное чувство, которое может начаться в деловой обстановке. Отношения будут развиваться неторопливо, но основательно.

Скорпионов ждет самая трансформирующая встреча, способная изменить их мировоззрение. Партнер затронет самые потаенные струны души, а отношения будут невероятно интенсивными.

