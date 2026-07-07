Овсяное печенье для медвежат: на Сахалине звери привыкли к подачкам и перестали бояться людей

В Ногликском районе Сахалинской области два медвежонка вторую неделю держатся у обочины и выпрашивают у проезжающих еду. Если 24 июня их засняли за разрыванием пакета у реки Малые Вени, то к 6 июля сердобольные люди уже накидали им овсяного печенья, и звери практически привыкли получать пищу от человека, передает « АСТВ ».

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона предупредили, что такая «доброта» не помогает животным, а приучает их выходить к дороге, машинам и населенным пунктам. Сейчас у бурых медведей продолжается гон, и медведица может временно оставлять потомство, поэтому появление медвежат у трассы не означает, что они брошены или нуждаются в человеческой помощи. Специалисты подчеркнули, что звери второго года жизни уже способны самостоятельно добывать естественный корм, а еда от людей лишь снижает их осторожность и повышает риск опасных встреч. Привыкший к подачкам медведь становится потенциально опасным, и в дальнейшем вариантов реагирования остается все меньше — вплоть до изъятия из природы. Сахалинцев просят не кормить хищников, не приближаться к ним, не снимать с близкого расстояния и не оставлять пищевые отходы у дорог, мест отдыха и населенных пунктов.