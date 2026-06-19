«Овца уходила под воду»: в Перми женщина на сапборде спасла тонущее животное

В Перми жительница города Анна вместе с дочерью каталась на сапбордах по реке Каме и заметила в воде животное, которое тонуло и уходило под воду, все дальше отдаляясь от берега.

Как сообщают Telegram-каналы, женщина подплыла к овце и помогла ей забраться на сапборд, после чего доставила парнокопытное на берег. По предварительной информации, овца оказалась в реке из-за агрессивной собаки, напавшей на загон с другими овцами.