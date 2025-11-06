«Оземпик» по-русски все еще в ожидании зелного света от Минздрава

Российский аналог популярного противодиабетического препарата «Оземпик» пока не поступит в продажу. Производители ожидают получение лицензии от Министерства здравоохранения, сообщил директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк в интервью НСН .

Речь идет о препарате «Семальтара», разработанном биофармацевтической компанией «Промомед». Это первый в России аналог «Оземпика» в таблетированной форме и единственный представитель класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), зарегистрированный в стране.

По словам Шуляка, несмотря на регистрацию, препарат пока не допущен к гражданскому обороту. Он подчеркнул, что процесс получения лицензии требует времени и строгого соблюдения регламентов. Эксперт также отметил, что Минздрав контролирует обращение подобных лекарств, так как они относятся к рецептурным и требуют точного соблюдения схемы применения.

Шуляк добавил, что, несмотря на высокий интерес к «Семальтаре», ожидать ее появления в аптеках в ближайшее время не стоит. Однако, по его мнению, переход на таблетированные формы лечения диабета может значительно изменить рынок, сделав терапию более удобной для пациентов.

