Озера Шатуры станут чище благодаря 8,5 тыс. мальков сазана

Озера г.о. Шатура заполонили мальки рыбы, способной очищать воды от тины, грязи и цветущих водорослей. Пресноводные обитатели были выращены в Тверской области и недавно переданы в округ для улучшения состояния водоемов.

Мальков сазана в количестве 8,5 тыс. вырастили для электростанции в опытном селекционно-племенном хозяйстве в Тверской области. Как только особи достигли 20 граммов и стали более самостоятельными, их было решено переместить из искусственной среды в естественную. Новым домом рыб стали шатурские озера. Перевозку осуществили в специальных контейнерах.

Сазаны — настоящая находка не только для экологии. Эти рыбы известны тем, что могут питаться и одновременно очищать воды от грязи. Как отметил директор филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Сергей Овчинников, рыба приживается в Шатуре хорошо, так как их переместили осенью, когда вода максимально наполнена кислородом и более безопасна от хищников. В перспективе сазаны очистят воды от тины, лишней растительности и прочего мелкого мусора.

Отмечается, что озера Шатуры приняли за шесть лет не меньше 30 тысяч мальков рыб разных пород. И если Шатурская ГРЭС ждёт от акции, в первую очередь, экологического эффекта, то любители рыбалки, которых всегда много на шатурских озёрах, уже в предвкушении будущих уловов.