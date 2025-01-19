«Озеро в лесу»: Mash узнал, что подростки в России стали массово лысеть

Подростки из России всё чаще обращаются к врачам с жалобами на проблемы с волосами. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash. Согласно информации, предоставленной каналом, молодые люди в возрасте 15–16 лет стали чаще обращаться к врачам с жалобами на выпадение волос.

Особо обращается внимание на то, что многие люди обращаются за помощью уже на второй или третьей стадии алопеции — это заболевание, которое характеризуется частичным или полным выпадением волос на голове и других участках тела.Врачи связывают раннее облысение с неправильным образом жизни и стрессовыми ситуациями. Кроме того, на потерю волос может повлиять перенесенное заболевание COVID-19.

«Плохие сосуды и осанка, расстройство пищевого поведения, аутоиммунные гастриты и нарушение обмена веществ», — отметили авторы публикации.

Специалисты в области лечения волос — трихологи — отмечают, что за прошедший год число обращений от подростков школьного возраста, связанных с проблемами волос, увеличилось в четыре раза.

«И большинство из них — либо с залысинами на лбу, либо с постепенно растущим „озером в лесу“», — посетовали собеседники Telegram-канала.

Цена на операцию по пересадке волос в среднем составляет от 160 до 190 тыс рублей. В связи с увеличением спроса на эту процедуру, к концу 2025 года стоимость может достигнуть 230–250 тыс рублей.

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