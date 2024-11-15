Эндокринолог Вейцман развеяла миф, что можно безопасно похудеть на уколах «Оземпика» и его аналогов

Врач-эндокринолог высшей категории и кандидат медицинских наук Инна Вейцман рассказала, как препараты для пациентов с сахарным диабетом оказывают воздействие на похудение здоровых людей, сообщил amic.ru.

Врач-эндокринолог Вейцман рассказала, что жители Алтайского края периодически приходят на прием и консультируются относительно препаратов для пациентов с сахарным диабетом. Они хотят применять его с целью снижения веса. Эксперт уверена, что на консультацию приходит лишь малая часть желающих.

Человеку свойственная лень, уверена медик. Поэтому люди хотят не прилагать усилий, но снижать вес. Эндокринолог уверен, что люди не думают о последствиях. Она рассказала о свойствах одного из подобных препаратов.

«Семаглутид снижает потребность в принятии пищи, от которой человек привык получать удовольствие, и ухудшает психологический статус, повышая вероятность депрессии. По результатам некоторых исследований, он даже повышает риск суицидальных попыток», — рассказала врач-эндокринолог Инна Вейцман.

По мнению эксперта, после завершения приема препаратов вес может вернуться. Значение имеет суточная доза пищи. Контроль питания — первый пункт в списке для худеющих. Следующий — активность и физическая нагрузка. Инна Вейцман рекомендует превратить здоровый образ жизни в привычку и не применять без назначения доктора любые лекарственные препараты. Многие из них обладают различными побочными действиями.

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