Озерский агрохолдинг вошел в топ-100 лучших производителей молока России

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» вошел в число лидеров молочной отрасли России, заняв 44-ю позицию в общенациональном рейтинге ТОП-100 крупнейших производителей молока. Рейтинг был составлен Национальным союзом производителей молока при участии экспертов Streda Consulting и медиаплатформы Milknews по итогам прошлого года.

Предприятие показало объем производства в 55,9 тыс. тонн молока за год, что вывело его в первую половину списка лучших. Этот успех становится трамплином для дальнейшего роста — в первом полугодии 2025 года агрохолдинг уже произвел 28 314 тонн молока, что на 385 тонн превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Президент предприятия Игорь Исаев подтвердил амбициозные планы: к январю компания планирует увеличить производство до 58 000 тонн. Такой рост обеспечат за счет системной работы по трем направлениям: совершенствованию кормовой базы, улучшению генетического потенциала стада через отбор коров с высокими удоями и созданию комфортных условий содержания животных.

Для потребителей это означает не только увеличение объемов местной продукции на прилавках, но и гарантированное качество молока, произведенное по всем современным технологиям животноводства.