Ожидание проезда на Крымский мост со стороны полуострова увеличилось до двух часов
Фото: [©Макс Ветров/РИА Новости]
Затор перед Крымским мостом со стороны полуострова увеличилась более чем до 450 автомобилем, тем самым став больше, чем в противоположном направлении. Об это сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что со стороны Краснодарского края в очереди находятся около ста автомашин.
Уточняется, что пробки связаны с большим потоком туристов в обоих направлениях.
Добавляется, что утром причиной пробок стала смена персонала на пунктах досмотра.