Ожидание проезда на Крымский мост со стороны полуострова увеличилось до двух часов

Общество

Фото: [©Макс Ветров/РИА Новости]

Затор перед Крымским мостом со стороны полуострова увеличилась более чем до 450 автомобилем, тем самым став больше, чем в противоположном направлении. Об это сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что со стороны Краснодарского края в очереди находятся около ста автомашин.

Уточняется, что пробки связаны с большим потоком туристов в обоих направлениях.

Добавляется, что утром причиной пробок стала смена персонала на пунктах досмотра.

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