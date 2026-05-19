Ожирение, наследственность и скрытое развитие: что на самом деле ведет к диабету второго типа

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что во многих случаях сахарный диабет второго типа можно предотвратить или отсрочить, скорректировав образ жизни. По ее словам, болезнь часто развивается незаметно, а без лечения способна привести к тяжелым осложнениям — проблемам с сердцем, почками, зрением и сосудами.

Одним из главных факторов, запускающих патологический процесс, врач назвала ожирение, поскольку лишний вес ухудшает чувствительность клеток к инсулину и нарушает обмен веществ. При этом Белоусова подчеркнула, что даже небольшие, но последовательные шаги способны кардинально поменять ситуацию.

Первое, с чего она советует начать профилактику, — измерение уровня сахара в крови. Регулярные проверки особенно важны для людей старше 40 лет и тех, у кого есть наследственная предрасположенность к диабету. Кроме того, эндокринолог рекомендовала сократить в рационе количество быстрых углеводов, контролировать массу тела и постепенно наращивать физическую активность.