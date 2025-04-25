Снимки встречи Красной армии и бойцов США «оживили» с помощью нейросетей

Канал RT опубликовал видеоролик с архивными фотографиями встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года, которые «оживили» с помощью нейросетей.

Исторический момент был лишь черно-белым изображением, а теперь из него сделали целый видеоролик. Героями стали солдаты двух армий из 1945 года. Тогда представители обеих сторон первыми пожали друг другу руки. На снимках изображен гвардии лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько. От США руку протянул лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски.

Снимки, которые буквально ожили на экране, показали предвкушение скорой героической победы над гитлеровской Германией и окончание Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что консульство России в США вручило юбилейные медали ветеранам и блокадникам Ленинграда.