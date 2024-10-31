Ozon решил отменить постоплату для большинства категорий товаров

С 1 ноября маркетплейс Ozon меняет способ оплаты для ряда товаров. Возможность их оплатить по итогам получения клиентом компания оставляет только для категории fashion. В нее входят обувь, одежда, аксессуары, ювелирка и другие изделия, которые требуют их примерки. Все остальное придется оплачивать заранее.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении», — было сказано журналистам.

Ранее сообщалось, что Ozon приступил к своей работе в Грузии. Она стала седьмой страной, не считая России, где эта интернет-площадка стала вести деятельность. Грузинским предпринимателям также дали доступ к тому, чтобы продавать свои товары с помощью данного маркетплейса.