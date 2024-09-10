Ozon начал работу в Грузии

Маркетплейс Ozon запустил продажу товаров в Грузии, добавив таким образом в список седьмую страну за пределами России, где компания начала работу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

«Ozon начал продажи в Грузии. Теперь жители республики могут приобретать на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий — от электроники до продуктов для красоты и здоровья», — говорится в сообщении.

Теперь пользователи в Грузии могут воспользоваться преимуществами широкого ассортимента товаров, представленных на платформе Ozon. В числе прочего компания предлагает разнообразные варианты доставки и удобные способы оплаты, что делает процесс покупок максимально комфортным для покупателей.

Кроме того, маркетплейс Ozon активно поддерживает малый и средний бизнес, предоставляя возможность грузинским предпринимателям продавать свои товары на платформе и выходить на новые рынки.

Компания уже открыла свои маркетплейсы в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

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