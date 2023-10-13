OZON запустил пилотный проект по продаже автомобилей

Чего только не купишь в современном онлайн-магазине. Не хватает только возможности в один клик приобрести на маркет-плейсе целый дом или, например, автомобиль. Кстати, что касается последнего, то одна из торговых площадок в России реализовала подобное, еще и с доставкой на дом. Правда, пока что только для Москвы и Московской области.

В любом случае, количество регионов будет расширяться, и скоро любой желающий сможет купить на OZON китайскую Chery вместе с какой-нибудь поварешкой или набором для сада.

Доставка будет осуществляться представителями дилерского центра данной компании. Проверка качества машин также остается за ними. А что касается необходимой документации для полного владения авто, то она будет подписываться уже на месте – по тому адресу, который указал клиент, как пишет RuNews24.