Озверевшая воспитательница детсада подмосковного Одинцово затыкала до крови карандашом 5-летнего ребенка

Как передает Mash, произошедший вопиющий инцидент в садике № 56 Одинцовского района попытались скрыть от родителей, поэтому кровь и раны сразу обработали йодом втихую. Однако неадекватный проступок воспитательницы стал достоянием общественности после того, как родители, купая малыша, увидели его спину.

Началосмь все с того, что 5-летний Дима (имя изменено), по его признанию, невинно дурачился с товарищем и случайно задел сверстника карандашом. Воспитатель пришла в ярость от увиденного, выхватила «игрушку» и неистово истыкала ею маленького воспитанника. Остановилась надзирательница лишь увидев, как ребенок, корчась от боли с криками расцарапал спину.

«Когда родители купали Диму, он рассказал о случившемся и добавил, что няни в саду частенько издеваются над детьми. Например, однажды с него сняли футболку и вытерли ею грязный стол — за то, что пролил суп. Мама с папой уже обратились в полицию», - приводится в публикации.

В настоящее время родители ребенка уже написали соответствующие заявления в полицию и подмосковный Минобр, садик проверяют.