Озверевшие мигранты устроили драку с очевидцами ДТП в подмосковной Малаховке, наплевав на полицейских

Как передает Readovka, инцидент произошел в Малаховке Московской области. Сначала иностранные специалисты спровоцировали ДТП, повредив сразу несколько автомобилей. Однако на этом все не закончилось, а точнее только началось.

Комментарии очевидцев ДТП, которые обвинили во всем мигрантов, привели последних в неописуемое бешенство. Дальнейшая вакханалия происходила на глазах у подъехавших к месту ДТП полицейских.

«Зачем-то устроили потасовку со свидетелями происшествия, а одному из них даже помяли авто ударном ноги. Однако на этом они не успокоились и набросились с кулаками на очевидцев, а одному из них даже помяли авто ударом ноги. Причем делали они это уже в присутствии полиции», - приводится в публикации.

Журналистам стали известны имена хулиганов: одного из них зовут Ильхам, а второй же оказался его братом. Оба дебошилр были в состоянии алкогольного опьянения и вооружены ножами. В настоящее время полицией начата проверка по факту произошедшего в Малаховке. Устанавливаются все подробности произошедшего.

Видео инцидента уже попало в сеть и возмутило пользователей. Большинство посетовали на фактическое бездействие полицейских, которые молча взирали на хулиганские действия мигрантов.