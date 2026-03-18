Падчерица Маши Распутиной Нелли раскрыла детали конфликта вокруг особняка

В семье известной певицы Маши Распутиной разгорелся новый скандал. Ее падчерица Нелли выступила с опровержением слов артистки о том, что ту якобы пытаются принудительно выселить из собственного дома.

По информации телеграм-канала «112», ситуация имеет давнюю финансовую подоплеку и берет начало в бракоразводном процессе Виктора Захарова (супруга певицы) с его предыдущей женой Еленой.

Как пояснила Нелли, особняк был приобретен, когда ее родители еще состояли в браке. После развода Елене причиталась компенсация за эту недвижимость, однако выплачивать ее добровольно никто не собирался.

Девушка утверждает, что Виктор Захаров долгое время отказывался давать развод и запугивал бывшую супругу тем, что она останется ни с чем. Юридически брак расторгли еще в 2022 году, и суд встал на сторону Елены, обязав ответчиков выплатить ей положенную сумму.

Но, по словам Нелли, Маша Распутина и Виктор отказались платить, заявив, что у них нет денег. После этого суд постановил продать дом для расчета с Еленой.

Падчерица певицы акцентирует внимание на явном несоответствии образов.

«Еще вчера Машу показывали с охраной и Rolls-Royce, а теперь она вдруг стала бедной женщиной», — цитирует возмущенную девушку издание.

Кроме того, Нелли опровергла заявления Распутиной о том, что Елена якобы не работала и не имеет образования. По словам падчерицы, ее мать — дипломированный экономист с высшим образованием и трудовым стажем. Также Нелли добавила, что после того, как ее мать покинула особняк, Маша Распутина самовольно заняла комнату падчерицы, переселив саму Нелли в помещение, предназначенное для прислуги и водителя.

