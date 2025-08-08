Падение человека на рельсы привело к перекрытию движения по серой ветке метро в Москве

В московском метрополитене падение человека на пути на время приводило к сбою движения поездов на серой ветке. Об этом в своем телеграм-канале сообщило MSK1.RU.

ЧП произошло на станции «Владыкино». Там на железнодорожные пути упал человек, из-за этого пришлось вызывать сотрудников экстренных служб, которые взялись выручать пострадавшего. По этой причине полностью прекращалось движение между станциями «Отрадное» и «Савеловское». В обратном направлении поезда следовали, но пришлось увеличить интервалы между ними.

Сейчас пути уже свободны, поезда пошли в обоих направлениях. Движение постепенно вводится в обычный график.

Ранее власти Москвы сообщили, что к 2030 году изумрудная линия Московского метрополитена протянется до Троицка. В эксплуатацию введут все 17 станций Троицкой линии. Они также отметили, что самая старая в городе, Сокольническая линия впервые за 35 лет будет продлена в северо-восточном направлении. К ней добавятся две новые станции — «МГСУ» и «Ярославская».