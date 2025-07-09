Шесть новых станций: как будет выглядеть московское метро к 2030 году

К 2030 году изумрудная линия московского метрополитена протянется до Троицка. В эксплуатацию введут все 17 станций Троицкой линии, сообщили на официальном портале мэра Москвы. Как далеко планируют протянуть метрополитен и как будет выглядеть карта к 2030 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас на изумрудной ветке уже функционирует участок, включающий станции Новаторская, Университет дружбы народов, Генерала Тюленева, Тютчевская, Корниловская, Коммунарка и Новомосковская. Участок от Новаторской до станции ЗИЛ находится в процессе строительства, а шесть станций — Сосенки, Летово, Десна, Кедрова, Ватутинки и Троицк — находятся на этапе проектирования. После открытия всех станций Троицкая линия станет одной из самых протяженных в столичном метро, достигнув длины в 43,3 километра.

Кроме того, в июне 2025 года в Градостроительном комплексе Москвы отметили, что самая старая в городе Сокольническая линия впервые за 35 лет будет продлена в северо-восточном направлении. К ней добавятся две новые станции — МГСУ и Ярославская.

Также в официальных документах правительства Москвы и Градостроительного комплекса установлены сроки и маршруты для Сокольнической и Троицкой линий. В 2025 году должен быть утвержден план Сокольнической линии, а к 2030 году заработают новые станции Троицкой линии. Также планируется разработка плана Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Рассматриваются и перспективы Рокадной линии.

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