Стал известен возможный оклад форварда «Чикаго» Михеева по новому контракту

Инсайдер Кевин Уикс рассказал, на какой контракт может рассчитывать нападающий «Чикаго Блэкхокс» Илья Михеев, у которого по окончании сезона заканчивается действующее соглашение.

По мнению Уикса, 31-летний российский форвард будет очень востребован на рынке и может получить среднесрочный контракт с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) более $5 млн в год. Инсайдер указывает, что ориентиром может служить контракт форварда Кифера Шервуда с «Сан-Хосе Шаркс» — пять лет, $5,75 млн.

Таким образом, Михеев может рассчитывать на повышение зарплаты — по истекающему соглашению он получал $4,75 млн. В нынешнем сезоне россиянин набрал 36 (18+18) очков в 77 матчах регулярного чемпионата, что является лучшим результатом Михеева в карьере в НХЛ. Нападающий провел семь сезонов в лиге, и в каждом из них отметился положительным показателем плюс/минус.

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