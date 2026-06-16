Прокуратура Московской области направила в суд дело о ДТП в Балашихе, в котором погибла 5-летняя девочка

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о трагическом ДТП в городском округе Балашиха, в результате которого погибла 5‐летняя девочка.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 37‐летнего местного жителя. Ему вменяют преступление по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что вечером 27 января 2026 года мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус» двигался по автодороге «Кучино — М7 Волга». На нерегулируемом переходе он не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на детские санки, в которых находилась девочка. Ребенок получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Теперь разбираться в обстоятельствах дела предстоит Железнодорожному городскому суду — туда и направлено уголовное дело для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.