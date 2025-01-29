Пакистанец убил дочь из-за использования TikTok

В Пакистане мужчина вместе с родственником убили девочку-подростка, попавшуюся на использовании развлекательной платформы TikTok. Об этом сообщает Express Tribune.

Преступление совершили в пакистанской Кветте. Установили, что подростка застрелили возле ее дома. Изначально о смерти девочки сообщил сам отец. Он обратился в полицию и описал двоих подозреваемых. Однако расследование показало, что к расправе могут быть причастны родственники.

Отца погибшей и ее дядю задержали. Появилась новая предполагаемая картина произошедшего, о которой рассказали сами подозреваемые. Они сознались, что планировали убийство девочки из-за использования соцсетей, в частности и TikTok, где она публиковала ролики. Сама подросток отказывалась прекращать свою деятельность на популярной платформе.

Полиция отметила, что семья жила в США почти 28 лет, но в январе вернулась в Пакистан.

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