Стали известны новые подробности убийства лесничих в Калужской области

Лесничие, которых убил в Калужской области незаконный вырубщик леса, ехали по своим делам мимо. Злоумышленник сам остановил их машину. Об этом рассказал Алексей Ивчин, глава того лесничества, где произошло преступление. Его слова привело РИА Новости.

По имеющимся данным, лесничие проезжали мимо того места, где их убили, и даже не планировали там останавливаться. Преступник сам остановил их машину.

«Они ехали в лес по своим делам, по служебной необходимости. Просто проезжая мимо его дома. Были остановлены им», — указал Ивчин.

Ранее сообщалось, что по версии правоохранителей злоумышленник в Калужской области пытался скрыть убийством совершение другого преступления. Он занимался незаконной вырубкой леса. В данный момент эта информация проверяется.