Палата представителей одобрила финансирование властей США без военной поддержки Киева

Таким образом, американское правительство получило реальную возможность избежать надвигающегося шатдауна. В случае отсутствия подобного консенсуса по вопросу финансирования правительства уже в Конгрессе, он наступит аккурат с 1 октября.

Как следует из трансляции голосования американских конгрессменов, которая велась на канале C-Span, алата представителей США утвердила предложенный республиканцами проект продолжения финансирования правительства, не включающий в себя средства на военные нужды Украины, сроком на 45 дней.

Отмечается, что проект Республиканской партии получил необходимые две трети голосов.

Шатдаун – это временная приостановка работы правительства и госучреждений. Каждый год конгресс США обязан одобрить список необязательных по закону расходов до начала финансового года в Америке, иначе у правительства закончатся средства. Если конгресс на проголосует за одобрение дискреционных расходов, наступит дефицит финансирования, который ведет за собой неоплачиваемые отпуска сотрудникам госструктур и большей части федерального правительства.