Как сообщает KP.RU , Вооруженные силы России уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ со Starlink.

Стало известно, что российской группировке, носящей название «Юг», удалось уничтожить пункт управления иностранных наемников украинских войск с терминалом связи Starlink. Уточняется, что он располагался в Николаевке.

Информацией об этом также поделился Вадим Астафьев. Он является начальником пресс-центра данной группировки войск. По его словам, удар нанесли расчетами РСЗО.

Также сообщается, что палаточный лагерь, принадлежавший украинским войскам, тоже потерпел удар. Его местонахождение – район населенного пункта под названием Райское.

Стоит напомнить тот факт, что в конце предыдущего месяца российские средства радиоэлектронной борьбы (так называемые РЭБ) начали глушить спутниковый интернет Starlink.