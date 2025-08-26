«Пальчики оближешь»: посетительница ресторана вкусила блюдо с кончиком фаланги

Посетительница ресторана обнаружила в курином ролле фрагмент человеческого пальца и подала в суд. Об этом пишет New York Post.

Жительница Нью-Йорка Мэри Элизабет Смит подала в суд на ресторан Create после шокирующего инцидента. По словам женщины, в ноябре 2023 года она обнаружила в курином ролле фрагмент человеческого пальца с ногтем.

Сразу после обнаружения постороннего предмета Смит обратилась за медицинской помощью. Экспертиза показала, что найденный фрагмент принадлежал женщине. В качестве профилактики пострадавшей назначили антиретровирусную терапию. Женщина утверждает, что получила серьезную психологическую травму.

Владелец заведения Тедди Карагианнис отвергает обвинения, заявляя, что в день происшествия в ресторане не работали женщины. Он предположил, что клиентка могла подбросить палец, чтобы получить денежную компенсацию. Предприниматель также сообщил, что она отказывается от проведения ДНК-теста, который мог бы прояснить происхождение находки.

Смит отрицает все обвинения в свой адрес и настаивает, что видела сотрудниц ресторана в день заказа. Рассмотрение дела продолжается.

