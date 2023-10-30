Палестина призвала жителей Дагестана не нарушать закон

Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши прокомментировал произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки, когда толпа пыталась не допустить выхода из самолета граждан Израиля.

Как заявил Крайши, ему «чисто по-человечески понятен» негатив простых дагестанцев на происходящее в секторе Газа, однако это не дает протестующим право на нарушение российских законов.

«Это по-человечески понятно. Но мы всегда просим наших сторонников уважать закон, даже в эти трудные времена. Но эта поддержка действительно ценится, поддержка нужна везде», - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны

В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали уже не менее 10 человек, сообщил Минздрав Дагестана. По данным ведомства, среди них шесть представителей силовых структур, а также четыре гражданских.