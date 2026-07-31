Смерть на лестнице оказалась убийством: мужа заподозрили в расправе над женой спустя 33 года

То, что три десятилетия считалось трагической случайностью — падение с лестницы во время чистки водостоков, — теперь выглядит как хладнокровное убийство. Американские детективы пересмотрели дело 45-летней Астрид Бриджес и пришли к выводу, что она не могла умереть сама. Об этом сообщает KPTV.

История началась 2 июля 1993 года в городе Гришем, штат Орегон. Соседи нашли тело Астрид Бриджес возле ее дома — женщина упала с приставной лестницы, когда чистила водостоки. Тогда эксперты сочли это несчастным случаем, и дело закрыли. Но современные криминалистические технологии позволили детективам по-новому взглянуть на улики. Спустя 33 года они установили: смерть была насильственной, а падение — лишь инсценировка.

В поле зрения попал 77-летний Джон Бриджес, который сейчас живет в Миссури. Полиция уже обыскала его дом, но пока мужчина не арестован. Однако это не единственное подозрение, которое на него пало. Следователи также проверяют его причастность к гибели первой жены — Джойс Мейбл Бриджес. Ее смерть тоже изначально классифицировали как несчастный случай, но позже переквалифицировали в убийство. Теперь правоохранители отрабатывают версию серийного семейного насилия, которое долгие годы оставалось безнаказанным.

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