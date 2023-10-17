«Палку привязал к ноге и поехали дальше»: боец СВО рассказал о ранении в «Шервудском лесу»

Сергей с позывным Саид был частью знаменитого батальона «Русский мир» БАРС-13. К моменту начала спецоперации он, как и почти все его сослуживцы, уже имел боевой опыт. Но все же он был сильно ранен при выполнении задач в зоне СВО.

Саид пострадал в районе села Сухая Каменка в Харьковской области. Российские бойцы выдвинулись на передовую. Приехали ночью, и под Изюмом «барсовцев» обстреляли.

«Слава богу, колонна дошла целая. А ночью мы окопались. Наутро мы поехали в так называемый «Шервудский лес» в районе села Богородичное. Там стояли бригады ВСУ, которые хорошо укрепились. Мы стали подходить и попали под обстрел. Наша боевая машина заглохла, мы рассыпались, а старший лейтенант был контужен», — отметил боец.

Тем не менее раненый офицер помог Сергею вытащить из-под обстрела «молодежь». Бойцы взломали погреб и туда отправили контрактников. Украинцы лишь усиливали натиск: начали обстреливать уже 120-мм снарядами.

«Когда случился перерыв на перезарядку — с той стороны кончились боеприпасы — подъехал наш танк, и мы быстренько завели нашу «бэху». Мы сели на броню и уже рванули к уже занятым позициям. Мы добрались, но одно осколочное ранение я получил», — сказал Сергей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв был рядом, и у Саида вскрыло бронежилет, осколки прошли по каске и сорвали защитную чашку на колене. В итоге у Сергея разрыв мениска и связок. Но в момент ранения Сергей не подозревал, что все так серьезно.

«Перевязался и поехали дальше. В горячке не понимаешь: когда адреналин играет, боли не чувствуешь. Да, что-то мешало идти, хрустело. А я палку привязал к ноге жгутом, и поехали дальше. Но потом уже все распухло, плюс меня еще контузило, голова гудела. Я прокалывался антибиотиками и обезболивающими, но уже не помогало. Решили эвакуировать», — поделился боец.

О том, кого Сергей встретил во время эвакуации, мы писали ранее.