Паломникам — «Аминь»: в Екатеринбурге запускают приложение с молитвами и заказом треб
Екатеринбургская епархия запустит приложение «Аминь» для паломников
В Екатеринбургской епархии к «Царским дням» запустят мобильное приложение «Аминь». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем телеграм-канале сообщил, что новый сервис заменит прежний цифровой ресурс, которым паломники пользовались для ориентирования в мероприятиях. По его словам, цифровая среда стремительно меняется, и в этом году на смену старому приложению приходит партнерский проект.
В «Аминь» уже загружена программа мероприятий и появилась возможность заказывать требы в храмах Екатеринбурга. Кроме того, приложение включает тексты Священного Писания, молитвослов, богослужебный календарь и православные книги.