В Екатеринбургской епархии к «Царским дням» запустят мобильное приложение «Аминь». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем телеграм-канале сообщил, что новый сервис заменит прежний цифровой ресурс, которым паломники пользовались для ориентирования в мероприятиях. По его словам, цифровая среда стремительно меняется, и в этом году на смену старому приложению приходит партнерский проект.