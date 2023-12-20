Памфилова: дистанционное электронное голосование на выборах президента проведут почти в тридцати регионах России

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России будет проводиться в 29 регионах, сообщили в социальных сетях Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

В сообщении уточнили, что в ДЭГ смогут принять участие порядка 38 миллионов избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова уточнила, что из 30 регионов, где уже проводилось голосование в таком формате, 28 уже прислали заявки на его проведение.

«Также поступила заявка от Вологодской области, где ранее дистанционное электронное голосование не применялось. Однако в ходе тренировки ДЭГ вологодские избиратели проявили высокий интерес: на участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, и 80% из них приняли в нем участие», — сообщила Памфилова.

По ее словам данный показатель является высоким, поэтому можно серьезно отнестись к инициативе Вологодской области. Отметим, что голосование с применением ДЭГ, в том числе, проведут в Московской области.