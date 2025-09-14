Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила о беспрецедентной кибератаке на интернет-ресурсы ведомства. Как передает РИА Новости, в настоящее время на портал ЦИК и систему дистанционного электронного голосования осуществляется массированная атака.

Глава избирательной комиссии уточнила, что зафиксировано около 290 тыс. кибератак на официальный портал ЦИК и более 300 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования.

Она подчеркнула, что в результате этих действий интернет-ресурсы комиссии в течение нескольких часов были недоступны для пользователей.

Несмотря на беспрецедентный масштаб атак, Памфилова отметила, что выборы в российских регионах продолжаются в штатном режиме. По последним данным, в голосовании в субъектах страны уже приняли участие около 10 млн человек. Глава ЦИК охарактеризовала явку как «довольно приличную».

Единый день голосования проходит в России с 12 по 14 сентября. В ходе него проводятся выборы глав 21 субъекта РФ, депутатов законодательных собраний регионов и органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в муниципальных выборах в Подмосковье задействованы почти 3 тыс. наблюдателей.