Памфилова уточнила, кого она имела в виду под «уехавшими подонками»

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что под «уехавшими подонками» она подразумевала не всех, кто по разным причинам выехал из страны, а только тех, кто «гадит» России.

Накануне, выступая на международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», Памфилова сказала, что на западе уже началась работа по дискредитации будущих выборов президента России, и в ней активно участвуют «уехавшие подонки» и «затаившиеся ждуны».

Памфилова подчеркнула, что она не отказывается от своих слов и считает подонками тех, кто ведет деструктивную деятельность за границей – вне зависимости от причин, по которым они так поступают.